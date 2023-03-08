İstanbul Valiliği'nden metroya 8 Mart yasağı!
İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart saat 14.00 itibarıyla hizmete kapatılacak.
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle metro ulaşımında bazı düzenlemelere gitti.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu.
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