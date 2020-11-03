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  3. 03 Kasım 2020 21:02

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan korona tedbirleriyle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lokanta, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro, sinema, konser salonu gibi tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan korona tedbirleriyle ilgili açıklama
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, pastane, berber, nikah/düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro/sinema, konser salonu vb. tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacaktır” ifadelerini kullandı.

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