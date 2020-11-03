İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan korona tedbirleriyle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, pastane, berber, nikah/düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro/sinema, konser salonu vb. tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacaktır” ifadelerini kullandı.