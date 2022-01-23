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İstanbul Valisi Yerlikaya uyardı: ''Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım''

İstanbul Valisi Yerlikaya uyardı: ''Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, ''Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım'' çağrısı yaptı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent beyaza bürünürken, sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. 

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Yerlikaya paylaşımında, "Günaydın İstanbul! Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

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Etiketler istanbul valisi ali yerlikaya kar yağışı
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