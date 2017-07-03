İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.



Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 40

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42