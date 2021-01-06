İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son tahminler

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklendiği yönünde haberler çıkmıştı. Söylentileri yalanlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, Ocak ayının 15'inden sonra soğuk hava dalgalarının göründüğünü ancak kar yağışını ihtimalinin yüzde 35 seviyesinde olduğunu söyledi.



Bünyamin Sürmeli şöyle konuştu:

"Bizim ihtiyacımız olan bu dönemde ağır ağır yağan yağmur, sürekliliği olan yağmur ve kar yağışı... İşte onlardan bir tanesini Güney Ege, Batı Akdeniz bugün yaşıyor, cumartesi günü de Marmara muhtemelen yağış olacak.

Ayın 15'inden sonra, Ocak ayının ikinci yarısından sonra soğuk dalgalar görünüyor ama dün ve önceki günkü verilere göre kar ihtimali biraz daha zayıfa düşmüş durumda... Kar olasılığı yüzde 35'lerin üzerine çıkamadı, kar ihtimali yüzde 50'yi bile bulamadı."

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