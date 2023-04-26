İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor! Vali Yerlikaya saat verdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















