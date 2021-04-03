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İstanbul'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarladıkları bilgisine ulaştı. Ekipler M.K. ve C.G.B. isimli şüphelilerin depolarına baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 20 milyon lira olan 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirdi. Ele geçirilen sahte parfüm şişeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.

Şüphelilere ait depoda Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, binlerce şişe sahte parfüm bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

Etiketler 20 bin şişe istanbul sahte parfüm
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