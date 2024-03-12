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İstanbul'da 3 katlı binada yagın!

İstanbul'da 3 katlı binada yagın!
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Beyoğlu'nun tarihi semtlerinden birinde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında alevler yükseldi. Yangın, gökyüzünü aydınlatırken, panik halindeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan binanın karşısında bulunan şantiye sahasında çalışan işçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı.

20 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına binanın karşısında bulunan inşaat alanının üst katına çıkıp müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

KAPILARI KIRARAK GİRDİLER

Yangın nedeniyle binanın alt katlarını da duman kapladı. Üçüncü katta çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri, polis eşliğinde binanın diğer katlarının kapılarını kırarak içeride biri olup olmadığını kontrol etti. İçeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Etiketler yangın alev alevler
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