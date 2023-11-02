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İstanbul'da 512 kaçak göçmen yakalandı! Ev sahiplerine ceza yağdı

İstanbul'da 512 kaçak göçmen yakalandı! Ev sahiplerine ceza yağdı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen ''Kalkan'' operasyonları kapsamında 512 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Kaçak göçmenlere evlerini kiralayan 41 kişiye para cezası kesildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından düzensiz göçle mücadeleye yönelik İstanbul'da 'Kalkan' operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Buna göre; İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunduğu konut, metruk bina, park, bahçe, cadde ve sokaklarda 452 polis ve İl Göç İdaresi personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 318 düzensiz göçmen kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandı. Kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulandı. Evleri kapatılarak mühürlendi. Ayrıca, 30 yerde kurulan Mobil Göç Noktası'nda yapılan sorgulamalarla birlikte toplam 512 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri, ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Operasyonları düzenleyen ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi. 

DHA

Etiketler istanbul kaçak göçmen
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