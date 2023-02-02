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  3. İstanbulluları isyan ettiren uygulama! Artık ücretle girilecek

İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu

İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu
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İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Tuvalete girmek için ücret ödeyen vatandaşlar uygulamaya tepki gösterdi.

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

Yakıt alanlara tuvalet ücretsiz
Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Etiketler istanbul akaryakıt istasyonu tuvalet ücreti benzin istasyonu
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