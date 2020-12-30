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  3. 30 Aralık 2020 10:32

İstanbul'da bahar havası... 140 yıldır böylesi görülmedi!

İstanbul'da hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular da kendilerini dışarı attı. İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2021 yılında sıcaklık artışının devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

İstanbul'da bahar havası... 140 yıldır böylesi görülmedi!
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İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu görülüyor. Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular da kendilerini parklara attı. Yürüyüş yapan insanların yanı sıra yazlık kıyafetleriyle dolaşanlar dikkat çekiyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, DHA'ya yaptığı açıklamada “Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir ama bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından bu yana en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, “Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum. Bu sıcak günler bitkilerde Isınmayla beraber 'yalancı bahar' diye isimlendirdiğimiz baharın geldiğini zannetme ve çiçekler açma durumu söz konusu oluyor. Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkânı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır. 2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler var. Yani, 2020 yılı rekor sıcaklığı yaşamıştı, önümüzdeki yıl da bu sıcaklık artışının devam edeceği şeklinde sinyaller alıyoruz" dedi.

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DHA

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