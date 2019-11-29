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  3. 29 Kasım 2019 07:51

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45
Kadıköy- Sarıyer: 07:50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55
Beşiktaş -Adalar :07:30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30
Bostancı-Beşiktaş 07.40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50 

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

AA

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