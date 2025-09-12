İstanbul'da CHP'den istifa eden belediye başkan vekili AK Parti'ye geçiyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Erdoğan’ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AK Parti'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti'ye geçmiş olacak olacak.