  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ şüphelisi 4 kişi yakalandı
Güncelleme:

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ganimet adı altında örgüte para kazandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 

H.Ö.(51), Y.İ.(49), A.I.(28) ve B.K.(32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. serbest bırakılarak sınır dışı edilirken, H.Ö. ve Y.İ. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Etiketler istanbul deaş gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karadeniz'de yine yürekler ağızlara geldi: Yük gemisi karaya oturdu!
Hande Erçel'in ''seksi'' doğum günü partisi olay oldu
Şans oyunlarında talih kuşu Maliye'ye kondu
İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni uyarı
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi vedaya hazırlanıyor
Netflix Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenenleri açıklandı
Yeni haftada hava nasıl olacak ?
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nden geriye bu kaldı...
Erdoğan şimdi de ''sende vicdan var mı'' diyecek mi ?
İstanbul'da kanlı pusu! Başından vurularak öldürüldü