İstanbul'da düşen askeri helikopterin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe’de düşen askeri helikopterin son anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerden, pilotun iniş yapmak için alçalmak istediği anlaşılıyor.

HELİKOPTER PERVANESİ BİNAYA ÇARPIYOR

Görüntülürde helikopter bina seviyesine kadar alçaldıktan sonra pervanenin binaya çarptığı ve acı kazanın gerçekleştiği görülüyor.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, ”Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk” dedi.

İstanbul'da askeri helikopter düştü: 4 şehit, 1 yaralı

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