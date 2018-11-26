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  4. 26 Kasım 2018 13:12

Görgü tanıkları helikopter kazasını anlattı: Kendilerini feda ettiler!

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı kazayla ilgili olarak hem mahalle muhtarı hem de görgü tanıkları konuştu

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İstanbul Sancaktepe'den bugün yüreğimizi yakan bir haber geldi. Eğitim uçuşu yapan askeri helikopter mahalle arasında düştü. Kazada 4 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralandı. 

"ASKERİMİZ KENDİNİ FEDA ETTİ"

Kazayla ilgili konuşan mahalle muhtarı, "Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim.  Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu" dedi.

Görgü tanıkları, “Helikopter havada döndü sonra binaya çarparak parçalandı” dedi.  Sancaktepe Sarıgazi’de içinde 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı askeri helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. 

GÖRGÜ TANIKLARI DA OLAYI ANLATTI

Helikopteri düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, ”Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk” dedi.

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