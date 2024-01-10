  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da elektrikli bisiklet atölyesinde yangın

İstanbul'da elektrikli bisiklet atölyesinde yangın

İstanbul'da elektrikli bisiklet atölyesinde yangın
Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da elektrikli bisiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Çıkan yangında, 1 kişi yaralandı.

Yangın, 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, Yelpaze Sokak'ta bulunan elektrikli bisiklet tamirhanesinde çıktı. İddiaya göre atölyede bulunan bir akünün patlaması nedeniyle çıkan yangında kısa sürede büyüdü. Atölyede bulunan bir kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muhammet Erdoğan, "Saat 17.30 sıralarıydı. Elektrikli bisiklet tamir edilen yerde çıkan yangın ardından alevler yükseldi. Bir kişi kendi imkanları ile kurtarıldı" dedi.

İtfaiye yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Etiketler yangın bisiklet atolye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Faili meçhul cinayet zaman aşımına 15 gün kala çözüldü Faili meçhul cinayet zaman aşımına 15 gün kala çözüldü Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu Türkiye'de en çok aranan meslekler belli oldu Cezaevi aracı şarampole devrildi: Yaralılar var Cezaevi aracı şarampole devrildi: Yaralılar var Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Kadın müşterisinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Korkulan oldu; Porsche polis aracı kaza yaptı Korkulan oldu; Porsche polis aracı kaza yaptı Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor!