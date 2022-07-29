İstanbul’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
İstanbul Avcılar'da bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.
İstanbul Avcılar’da 22.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinden yangın çıktı.
Çıkan yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
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