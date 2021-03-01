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  3. 01 Mart 2021 08:07

İstanbul'da ''göktaşı'' heyecanı! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İstanbul’da birkaç saniyeliğine gökyüzünü aydınlatan ışık süzmesi heyecanlandırdı. Vatandaşlar yaşananları göktaşı meteor düşmesi olarak değerlendirirken o anlar anbean kameralara kaydedildi.

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Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ın ardından son olarak Türkiye’nin batı hattında gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecanlandırdı.

İstanbul’da görüldüğü belirtilen göktaşı düşmesinin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi illerde göktaşı düştüğü rapor edildiği kaydedildi.

Sakarya, İzmir, Balıkesir gibi illerden de görülen meteorun bir yere düşüp düşmediği ya da havada parçalanıp parçalanmadığı henüz bilinmiyor.

Türkiye'ye meteor mu düştü?Türkiye'ye meteor mu düştü?

 

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