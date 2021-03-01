İstanbul'da ''göktaşı'' heyecanı! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ın ardından son olarak Türkiye’nin batı hattında gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecanlandırdı.

İstanbul’da görüldüğü belirtilen göktaşı düşmesinin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Öte yandan İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi illerde göktaşı düştüğü rapor edildiği kaydedildi.

Sakarya, İzmir, Balıkesir gibi illerden de görülen meteorun bir yere düşüp düşmediği ya da havada parçalanıp parçalanmadığı henüz bilinmiyor.

Türkiye'ye meteor mu düştü?