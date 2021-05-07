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İstanbul'da halk ekmek büfesi alev alev yandı

Bakırköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir halk ekmek büfesi alev alev yandı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait Halk ekmek büfesinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen büfe sahibi Mithat Ali Yanbeyli de polis ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. DHA'ya konuşan Yanbeyli, "Hiç bilgim yok, evdeydim. Arkadaşlar haber verdi. Daha yeni geldim. Halk ekmek satış yeri olarak kullanıyorum. İçeride kimse yoktu, kapatmıştık. Saat 19.00 gibi mesaimiz bitiyor. Mesaiden sonra kapattık" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler istanbul ibb halk ekmek büfesi yangın
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