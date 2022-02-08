İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte güncel liste...

16 milyona yakın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyonunun kütüğünün İstanbul'a kayıtlı çıktı. Peki, İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?

TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.



Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.



Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428. Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor.



Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor.

İşte İstanbul'da ikamet ettiği halde kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kişi sayısı:

Adana - 98 bin 449 kişi

Adıyaman - 210 bin 570 kişi

Afyonkarahisar - 61 bin 347 kişi

Ağrı - 216 bin 859 kişi

Amasya - 179 bin 213 kişi

Ankara - 108 bin 444 kişi

Antalya - 47 bin 902 kişi

Artvin - 85 bin 86 kişi

Aydın - 31 bin 304 kişi

Balıkesir - 102 bin 803 kişi

Bilecik - 36 bin 497 kişi

Bingöl - 147 bin 988 kişi

Bitlis - 239 bin 828 kişi

Bolu - 65 bin 986 kişi

Burdur - 10 bin 259 kişi

Bursa - 103 bin 310 kişi

Çanakkale - 73 bin 407 kişi

Çankırı - 166 bin 658 kişi

Çorum - 178 bin 867 kişi

Denizli - 33 bin 674 kişi

Diyarbakır - 231 bin 860 kişi

Edirne - 105 bin 267 kişi

Elazığ - 154 bin 649 kişi

Erzincan - 307 bin 32 kişi

Erzurum - 442 bin 107 kişi

Eskişehir - 55 bin 920 kişi

Gaziantep - 92 bin 568 kişi

Giresun - 494 bin 160 kişi

Gümüşhane - 148 bin 590 kişi

Hakkari - 16 bin 743 kişi

Hatay - 112 bin 687 kişi

Isparta - 56 bin 850 kişi

Mersin - 65 bin 44 kişi

İstanbul - 2 milyon 164 bin 766 kişi

İzmir - 71 bin 998 kişi

Kars - 303 bin 324 kişi

Kastamonu - 559 bin 3 kişi

Kayseri - 163 bin 910 kişi

Kırklareli - 113 bin 805 kişi

Kırşehir - 47 bin 359 kişi

Kocaeli - 59 bin 682 kişi

Konya - 163 bin 453 kişi

Kütahya - 33 bin 955 kişi

Malatya - 418 bin 888 kişi

Manisa - 49 bin 868 kişi

Kahramanmaraş - 110 bin 641 kişi

Mardin - 259 bin 380 kişi

Muğla - 16 bin 108 kişi

Muş - 178 bin 982 kişi

Nevşehir - 94 bin 241 kişi

Niğde - 99 bin 693 kişi

Ordu - 525 bin 681 kişi

Rize - 308 bin 439 kişi

Sakarya - 135 bin 44 kişi

Samsun - 426 bin 500 kişi

Siirt - 252 bin 954 kişi

Sinop - 374 bin 903 kişi

Sivas - 767 bin 428 kişi

Tekirdağ - 113 bin 222 kişi

Tokat - 484 bin 463 kişi

Trabzon - 415 bin 31 kişi

Tunceli - 84 bin 986 kişi

Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi

Uşak - 21 bin 718 kişi

Van - 246 bin 634 kişi

Yozgat - 151 bin 916 kişi

Zonguldak - 125 bin 608 kişi

Aksaray - 50 bin 626 kişi

Bayburt - 124 bin 368 kişi

Karaman - 27 bin 448 kişi

Kırıkkale - 36 bin 277 kişi

Batman - 147 bin 296 kişi

Şırnak - 42 bin 443 kişi

Bartın - 98 bin 251 kişi

Ardahan - 258 bin 45 kişi

Iğdır - 98 bin 453 kişi

Yalova - 21 bin 371 kişi

Karabük - 95 bin 44 kişi

Kilis - 41 bin 684 kişi

Osmaniye - 33 bin 987 kişi

Düzce - 47 bin 488 kişi