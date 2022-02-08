İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor? İşte güncel liste...
16 milyona yakın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyonunun kütüğünün İstanbul'a kayıtlı çıktı. Peki, İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?
TÜİK`in açıkladığı verilere göre, İstanbul`un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71`i megakentte yaşıyor.
Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.
Şehirde yaşayan Sivaslıların sayısı 767 bin 428. Sivaslıları, 559 bin ile Kastamonulular, 525 bin 681 ile Ordulular, 494 bin 160 ile Giresunlular takip ediyor.
Megakentte, 108 bin 444 Ankaralı, 71 bin 998 İzmirli yaşıyor.
İşte İstanbul'da ikamet ettiği halde kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kişi sayısı:
Adana - 98 bin 449 kişi
Adıyaman - 210 bin 570 kişi
Afyonkarahisar - 61 bin 347 kişi
Ağrı - 216 bin 859 kişi
Amasya - 179 bin 213 kişi
Ankara - 108 bin 444 kişi
Antalya - 47 bin 902 kişi
Artvin - 85 bin 86 kişi
Aydın - 31 bin 304 kişi
Balıkesir - 102 bin 803 kişi
Bilecik - 36 bin 497 kişi
Bingöl - 147 bin 988 kişi
Bitlis - 239 bin 828 kişi
Bolu - 65 bin 986 kişi
Burdur - 10 bin 259 kişi
Bursa - 103 bin 310 kişi
Çanakkale - 73 bin 407 kişi
Çankırı - 166 bin 658 kişi
Çorum - 178 bin 867 kişi
Denizli - 33 bin 674 kişi
Diyarbakır - 231 bin 860 kişi
Edirne - 105 bin 267 kişi
Elazığ - 154 bin 649 kişi
Erzincan - 307 bin 32 kişi
Erzurum - 442 bin 107 kişi
Eskişehir - 55 bin 920 kişi
Gaziantep - 92 bin 568 kişi
Giresun - 494 bin 160 kişi
Gümüşhane - 148 bin 590 kişi
Hakkari - 16 bin 743 kişi
Hatay - 112 bin 687 kişi
Isparta - 56 bin 850 kişi
Mersin - 65 bin 44 kişi
İstanbul - 2 milyon 164 bin 766 kişi
İzmir - 71 bin 998 kişi
Kars - 303 bin 324 kişi
Kastamonu - 559 bin 3 kişi
Kayseri - 163 bin 910 kişi
Kırklareli - 113 bin 805 kişi
Kırşehir - 47 bin 359 kişi
Kocaeli - 59 bin 682 kişi
Konya - 163 bin 453 kişi
Kütahya - 33 bin 955 kişi
Malatya - 418 bin 888 kişi
Manisa - 49 bin 868 kişi
Kahramanmaraş - 110 bin 641 kişi
Mardin - 259 bin 380 kişi
Muğla - 16 bin 108 kişi
Muş - 178 bin 982 kişi
Nevşehir - 94 bin 241 kişi
Niğde - 99 bin 693 kişi
Ordu - 525 bin 681 kişi
Rize - 308 bin 439 kişi
Sakarya - 135 bin 44 kişi
Samsun - 426 bin 500 kişi
Siirt - 252 bin 954 kişi
Sinop - 374 bin 903 kişi
Sivas - 767 bin 428 kişi
Tekirdağ - 113 bin 222 kişi
Tokat - 484 bin 463 kişi
Trabzon - 415 bin 31 kişi
Tunceli - 84 bin 986 kişi
Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi
Uşak - 21 bin 718 kişi
Van - 246 bin 634 kişi
Yozgat - 151 bin 916 kişi
Zonguldak - 125 bin 608 kişi
Aksaray - 50 bin 626 kişi
Bayburt - 124 bin 368 kişi
Karaman - 27 bin 448 kişi
Kırıkkale - 36 bin 277 kişi
Batman - 147 bin 296 kişi
Şırnak - 42 bin 443 kişi
Bartın - 98 bin 251 kişi
Ardahan - 258 bin 45 kişi
Iğdır - 98 bin 453 kişi
Yalova - 21 bin 371 kişi
Karabük - 95 bin 44 kişi
Kilis - 41 bin 684 kişi
Osmaniye - 33 bin 987 kişi
Düzce - 47 bin 488 kişi
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