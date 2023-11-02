İstanbul'da hava trafiği de felç oldu! Uçaklar inemedi

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, elektrik yüklü bulutlar nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteorolojinin kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul Havalimanı çevresinde etkili olan Cumulonimbus (CB) bulutları hava trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kısa süreli rötarlar oluşmaya başladı. Bu arada tur atan uçaklarda oluşan yakıt kritiği durumunda olan uçaklar çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA