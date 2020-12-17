İstanbul'da hırsızlara linç girişimi kamerada!

Esenyurt'ta hırsızlık şüphelisi olduğu belirtilen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Polisi beklemeyen mahalle sakinleri şüpheliyi dövmeye başladı. Bu sırada bir kişi ise elindeki İngiliz anahtarı ile şüphelinin başına vurdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.