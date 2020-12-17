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  3. 17 Aralık 2020 13:10

İstanbul'da hırsızlara linç girişimi kamerada!

Esenyurt'ta bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahalle sakinleri tarafından dayak yedi. Şüpheliye bir mahalleli ise İngiliz anahtarı ile vurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Esenyurt'ta hırsızlık şüphelisi olduğu belirtilen bir kişi mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Polisi beklemeyen mahalle sakinleri şüpheliyi dövmeye başladı. Bu sırada bir kişi ise elindeki İngiliz anahtarı ile şüphelinin başına vurdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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