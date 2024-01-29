İstanbul'da iki tramvay birbirine girdi
İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kaza nedeniyle seferler aksadı.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında iddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiriyle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi.
Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
İHA
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