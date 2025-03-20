İstanbul'da İmamoğlu yürüyüşüne polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilere polis müdahalesiyle karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, hala atan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulurken, bugün binlerce üniversite öğrencileri Beşiktaş ve Beyazıt'ta yaptıkları eylemin sonunda Saraçhane'ye vardı.

18.40'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu.

Polis bir yere kadar yürüyüşe izin vereceğini ancak Taksim'e yürüyüşe izin vermeyeceğini söyledi.

CHP'li vekiller barikatların açılması için polislerle görüşme gerçekleştirse de sonuç değişmedi.

Polis Saraçhane'den Taksim'e ulaşmak isteyen öğrencilere müdahale etti.