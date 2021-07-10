  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da kadına yumruklu saldırı

İstanbul'da kadına yumruklu saldırı

İstanbul'da kadına yumruklu saldırı

Karaköy’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı bir kadını yumruk ve tokatlarla darp etti.

Beyoğlu Karaköy’de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki şahıs birbirlerine vurmaya başladı. Şahıslardan biri diğerini yere yatırıp darp ettiği esnada olayı gören iki genç kadın müdahale etmek istedi. O esnada darbettiği kişinin üstünden kalkan şahıs, kadınlara yumruk ve tokat attı.

Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.

Etiketler istanbul darp dayak şiddet kadına saldırı yumruk tokat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaan Yıldırım'ı çabuk unuttu... Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Naz Mila'dan seksi kalça dansı
Abdulla Gül Atatürk'ün o sözleriyle ortaya çıktı
Prof. Dr. Demirtaş’tan ''Ekonomi Bakanlığı yapamazsınız'' diyen takipçisine bu cevabı verdi
Sosyal medyada Erdoğan'a Özlem Türeci tepkisi
Otomotiv devlerinden 0,49 faizle araç kredisi
MasterChef'te şefleri kızdıran an.. Danilo şef kaşığı fırlattı
Erdoğan imzaladı; Türkiye'nin cennet sahil şeridi özelleşiyor
Selin Ciğerci'den bikini şov
Beşiktaş'ta Gezhal transferinde mutlu son!