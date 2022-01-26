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İstanbul'da kar yağışı sonrası kaportacılara akın

İstanbul'da kar yağışı sonrası kaportacılara akın

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Kaza yapan araçlar, kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplanarak buz tuttu. Kış lastiği takmayan, zincir bulundurmayan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda kayan araçlar kazalara sebep oldu. Kaza yapan araçlar, kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle randevuyla çalıştıklarını belirten kaporta ustası Varol Kaya, ''Kar lastiği takmayan ve zincirsiz yola çıkan sürücüler buzlanmalardan dolayı kaza yaptı. Kayan araçlar oluyor, kar birikintileri araçların tavanına düşüp zarar verebiliyor. Bu kazalar sonucu bizde de yoğunluk oluştu. Normal günde haftada 20 araç geliyorken şimdi 40 araç gelmesini bekliyoruz. Bu yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Sürücülere kış lastiği takmalarını ve zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyoruz'' dedi.

Kış lastiğine dikkat çeken bir başka kaporta ustası Şirazi Yaşar, ''Tedbirsiz yola çıkanlar buzlanmalardan dolayı kaza yapıyor. En çok kış lastiği takmayanlar kaza yapıyor. Sürücülerin hava durumuyla ilgili bilgi sahibi olup yola çıkması gerekiyor. Ayda 3 tane kaporta işlemi yapıyorsak şu anda 3 gün için 30 araç randevu aldı'' şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler istanbul kaporta
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