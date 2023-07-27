İstanbul'da kavurucu sıcaklara sağanak molası

İstanbul'da dün etkili olan kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı. Öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul’da dün etkili olan rekor sıcaklıklar bugünden itibaren yerini serin bir havaya bırakmıştı. Akşam saatlerinde ise Kağıthane’de bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluşurken, sağanak yağış yerini kısa sürede serin ve bulutlu havaya bıraktı.

İHA