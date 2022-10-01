İstanbul'da kıyıya caretta caretta vurdu

İstanbulk Büyükçekmece’de kıyıya vuran deniz kaplumbağası caretta carettanın cansız halini görenler hem şaşkınlık hem de üzüntü yaşadı. Marmara Denizi’nde nadiren de olsa görülen caretta carettanın ölüsü belediye ekipleri tarafından alındı.

30 Eylül'de İstanbul'un Büyükçekmece Mimar Sinan kıyılarında yaşanan olayda, Marmara Denizi’nden geldiği düşünülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta ölüsü sahile vurdu. Durumu görenler, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kaplumbağasını incelemek üzere aldı. .Kıyıya vuran caretta carettanın yine denizlerdeki plastik atıkları yiyerek öldüğü ekipler tarafından tahmin ediliyor.

Denizdeki ısınma, besin peşindeki deniz kaplumbağalarını Marmara'ya yöneltiyor

Nesli tükenmekte olan caretta carettaların Hatay, Mersin ve Antalya kıyılarında yaşadığı bilinirken Marmara Denizi’nde nadiren de olsa görülüyor. Daha önce 2021 yılının Aralık ayında Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlarına caretta caretta takıldığını görmüş ve denize geri bırakmıştı. Akdeniz'e özgü deniz kaplumbağalarının son yıllarda Marmara Denizi'nde de görülmesini değerlendiren uzmanlar, bu durumu, deniz suyu sıcaklığının artmasına ve deniz kaplumbağalarının beslendiği canlıların Marmara Denizi'nde çoğalmasına bağlıyor.