İstanbul'da metro istasyonunda intihar !

Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intiharsebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir.
Metro seferleri normale döndü
Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.
Alınan bilgiye göre M1 Yenikapı-Havalimanı hattında bir kişi raylarda intihar etti.
Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı.
Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler normale döndü.
DHA & AA