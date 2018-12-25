İstanbul'da metro istasyonunda intihar !

Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intiharsebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir.

Metro seferleri normale döndü

Metrodaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.

Alınan bilgiye göre M1 Yenikapı-Havalimanı hattında bir kişi raylarda intihar etti.

Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı.

Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler normale döndü.