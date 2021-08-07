İstanbul'da orman yangını! Çatalca yanıyor

İstanbul Çatalca'daki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Ferhatpaşa Mahallesi’nde ağaçlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Çatalca'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın alandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.