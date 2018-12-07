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  3. 07 Aralık 2018 15:49

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 2 polis gözaltına alındı

Aranan kişileri para karşılığı serbest bıraktığı iddia edilen 2 polis gözaltına alındı.

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 2 polis gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli iki polis, aranan suçluları para karşılığı serbest bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Memur Suçları Birimi ekipleri, bir süre önce banka hesaplarında anormal hareketlilik tespit edilen Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde görevli polis memurları H. Y.  ve M. D.'yi takibe aldı. 

Yapılan araştırmaların ardından, polis memurlarının  8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.Ç. ve kardeşi S. Ç.'yi yüklü para karşılığı iki kez serbest bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Delillerin kesinleşmesinin ardından, Gasp Büro Amirliği Memur Suçları Birimi ekipleri, bir alt katta bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliğine inerek, polisleri gözaltına aldı. Şüpheli polislerin, ifadelerinin alınmasının ardından pazartesi günü adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. 

İKİ KEZ RÜŞVET ALDILAR İDDİASI 
İddialara göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde görevli olan polisler, 1 Kasım'da G. Ç.'nin Beylikdüzü'ndeki evine baskın yaptı. Polisler, gözaltına aldıkları G. Ç.'yi, bir süre sonra, yüklü para karşılığı serbest bıraktı.
Rüşvet vererek hapse girmekten kurtulan G. Ç., polislerin tekrar gelebileceği korkusuyla evine boşaltarak, yine kendisi gibi 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S. Ç. ile birlikte Bakırköy'de bir otele yerleşti. 

İki kardeş 19 Kasım'da otelden çıkarken, yine aynı polisler tarafından kapıda gözaltına alındı. H. Y. ile M. D. adlı polis memurları, kardeşleri sağlık kontrolüne götürmek için polis otosuna bindirdi. Hastaneye gidilirken G.Ç. ve kardeşi S. Ç. ile polis memurları arasında rüşvet pazarlığı yaşandı. İki kardeş, ikinci kez yüklü para karşılığı serbest kaldı. 
  

DHA

polis , rüşvet , emniyet
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