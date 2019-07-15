İstanbul'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Vatandaşların korunma çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyordu.