İstanbul'da sel sularıyla dolan metro istasyonu kapatıldı
Pendik'te Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağını sağanak yağış nedeniyle su bastı. İstasyon su baskını nedeniyle kapatıldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağını su bastı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası yolda biriken su, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak-Hastane durağının giriş kısımlarında merdivenlerden içeri doğru aktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla suyun tahliye edilmesinin ardından istasyon yeniden girişlere açıldı.
Belediye ekipleri de istasyon çevresinde oluşan çamur birikintilerini temizledi.
AA
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