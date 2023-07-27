İstanbul'da skandal iddia: ''Polisler genci alıkoydu, fidye istedi''

İstanbul Şişli’de, ikisi polis 4 kişinin, iki genci alıkoyup gasp ettiği iddia edildi.

İstanbul Şişli’de, ikisi polis 4 kişi, iddiaya göre iki genci alıkoyup gasp etti. İki gençten, serbest kalabilmeleri için 20 bin dolar istemekle suçlanan polisler gözaltın alındı. Olay 15 Temmuz 2023 günü Şişli’de yaşandı. Anılan gün saat 23.15 gibi yapılan ihbarda, Aydın Leyla isimli kişinin lüks marka aracıyla kaçırıldığı, kaçıranların ise 200 bin TL istedikleri belirtildi. Kaçıran kişilerin Eyüpsultan’a bağlı Alibeyköy’de bulunan bir iş yerinin önünde oldukları bilgisi polise bildirildi. Polisler hemen ihbardaki iş yerinin önüne gitti. Aracın başında 5-6 kişinin olduğu görüldü.

Polisler kalabalığa müdahale ederek ilk olarak Aydın Leyla’yı dinledi. Leyla polislere Suriye uyruklu Muhammed Deye ile isimli arkadaşıyla Şişli’de bir kafede otururken yanlarına Batikan A., Mücahit B., Hüseyin K. ve Âdem B.’nin geldiğini, polis kimliği ve rozeti gösterdiklerini aktardı. Polislerin kendilerine, “Hakkınızda ihbar var. TL karşılığı ucuz olarak dolar bozduruyormuşsunuz” diyerek ehliyet, kimlik, para ve cep telefonlarına el koyduklarını aktardı.

‘SİZİ DELİK DEŞİK EDERİM’

Suriye uyruklu Leyla daha sonra polislerin kendisine ait araca doğru yöneldiği bilgisine vererek şunları kaydetti: “Aracın anahtarını alıp, hepsi araca bindi. Batikan isimli kişi silahını çıkartıp namlunun ucuna mermi sürdü. ‘Yanlış bir harekette sizi delik deşik ederim’ dedi. Çantamda bulunan 6 bin 600 doları aldılar.”

‘20 BİN DOLAR GETİRİN’

“Bizi Kemerburgaz tarafına götürdüler” diyen Leyla “Bize ‘Serbest kalmak istiyorsanız 20 bin dolar ödemelisiniz’ dediler. Oradan da Alibeyköy’e getirdiler. Burada Günay G. isimli arkadaşımı arayıp 20 bin dolar karşılığında serbest bırakılacaklarını söylediler. Sonrasında polis geldi" dedi.

Yapılan inceleme sonucu, gençleri alıkoymakla suçlanan Batikan A. ve Hüseyin K.’nin polis memuru oldukları anlaşıldı. Mücahit B.’nin de daha önce emniyet mensubu olduğu anlaşılırken, ekipte yer alan 4’üncü kişi Âdem B.’nin ise sivil bir kişi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 2’si polis 4 kişi hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Gasp” suçundan işlem yapıldı.

MAHKEMEDEN SERBEST KALDILAR

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma ise sürüyor. Halktv.com.tr muhabirinin ulaştığı polis memuru Hüseyin K., “İddialar doğru değil. Soruşturma devam ediyor” diyerek detaylı konuşmak istemediğini belirtti.