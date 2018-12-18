İstanbul'da soğuk hava etkisini gösteriyor

Meteoroloji, İstanbul'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Beyoğlu Taksim’de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri'de de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 80’e çıktığı görüldü. Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yağmur ve rüzgara Taksim Meydanı’nda yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağmurun şiddetlenmesiyle Taksim Meydanı'nda yürüyen vatandaşlar kapalı yerlere kaçıştı.

ŞEMSİYELER KIRILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise, yanlarında taşıdıkları şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri kırıldı.

İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle E-5’te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80’e çıktı.

TRAFİK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Mesainin bitmesiyle birlikte yağış ve bazı bölgelerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80’e çıktığı görüldü.

Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

YAĞIŞ VE FIRTINA

Meteoroloji, İstanbul'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

İstanbul Silivri'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda hazırlık yapan esnaflar, kapı önlerindeki ürünlerini dükkan içerisinde taşıdı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Şiddetli fırtına için önlem alan esnaflar, akşam saatlerinden itibaren kuvveti hissedilen rüzgar ile birlikte teyakkuza geçti. Diğer yandan, bazı bölgelerde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken, seyyar satıcılar ise rüzgara karşı çaresiz kaldığı kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Recep silahtaroğlu Sokak üzerindeki bir binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri, çatının uçtuğu binada çalışma yapıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

SEFER İPTALLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın yapılması planlanan Mudanya-Eminönü/Sirkeci 07.00 ve 09.30, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 08.30 ve 11.00, Mudanya-Armutlu (İhlas) 09.30 ve Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci 10.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

İşletmenin bugün saat 20.00'ye kadar olan bazı seferleri de hava şartları nedeniyle iptal edilmişti.