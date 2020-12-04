  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Aralık 2020 17:36

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik kilitlendi

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik kilitlendi
A+ A-

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.






DHA

istanbul , trafik yoğunluğu , sokağa çıkma yasağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM