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İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi

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İstanbul Pendik'te bir kadın, çarşının ortasında bir adama şınav çektirdi.

Sosyal medyada da gündem olan olay, geçtiğimiz günlerde Pendik çarşıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kadın, yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçen vatandaşların o anları şaşkınlıkla izlediği görüldü. 

Etiketler Pendik görüntü şınav
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