İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı

İstanbul'da yaşanan bir estetik faciası, Suriyeli sahte doktor skandalını ortaya çıkardı. Meme küçültme ameliyatı olmak isteyen İranlı bir kadın Suriyeli sahte doktor yüzünden kabusu yaşadı.

İstanbul'da bir sahte doktor skandalı daha yaşanıyor. Bu sefer ki sahte doktor bir Suriyeli...

Göğüs küçültme ameliyatı olmak için İstanbul Sultangazi'de kliniği bulunan sosyal medyadan bulduğu bir estetisyene başvuran İranlı N.A., . 60 bin lira karşılığında ameliyat oldu.

Ancak ameliyat sonrası göğüslerini tamamen kaybeden kadın, bacaklarından da büyük sorunlar yaşadı. 15 operasyon daha geçiren kadının hayatı kabusa döndü.

Show Haber'de yer alan habere göre yaşadıklarını anlatırken zorlanan İranlı Neda, "Ne protezim var, ne bir şey. Göğüslerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu. Yaralarım var, maalesef kötü yaralar. Acil tedavi istiyorum." diye konuştu.

N.A.'ın kızı ise şu ifadeleri kullandı:

"Biraz küçültmek istedi. Instagram'dan annemin kocası bulmuş. Sürekli hata olamaz. Akciğeri kötü oldu. Safra kesesini tamamen çıkardılar. Herkes güzellik için oraya gidiyor zaten ondan sonra hayatı mahvoluyor. Ameliyat odasına da annem gitmedi. Normal odada orada dikiş yaptı. Tedavi yapıyoruz geçecek ama her gün düşüyordu zaten. Bizden habersiz, annem habersiz annem ameliyattan çıktı kendine geldi. Göğüslerim acıyor dedi. Bir yorganı açtı dedi ki memelerim nerede? "

N.A.'ın avukatı Begüm Merve Açıkgöz ise konuyla ilgili "Bu kişinin Suriye'de laborant olduğu ve hastanede de hizmetli personel olarak sigortasının olduğunu tespit ettik. Videolarda da N.A.'a müdahalelerde bulunduğu açıkça görülüyor. Göğüs protezinin zehirli bir protez olduğunu tespit ettik. Müvekkilimin vücudunda, göğüslerinde her yerde dikiş izi, göğüs uçlarını tamamen kaybetti, bacakları simsiyah." ifadelerini kullandı.

Hem sahte doktorun eline düşen hem de kocasından darbe yiyen talihsiz kadın çaresiz kaldı. Ameliyatın yapıldığı klinik ise hala hizmette. İranlı kadın, sahte doktorun yakalanmasını ve kliniğin de kapatılmasını istiyor.