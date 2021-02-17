İstanbul'da trafik kilitlendi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından Pazar günü başlayan kar yağışı devam ediyor. Saat 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkili oluyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde artan kar yağışı iki gündür sakin olan trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

Deniz ulaşımına kar engeli! Seferler durdu

İstanbullular yeni güne de bembeyaz uyandı! Peki kar ne kadar sürecek ?

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre; bugün de İstanbul'da etkili olacak kar yağışı, Perşembe günü yerini sağanak yağış ve soğuk hava dalgasının etkisine bırakacak.

Sıcaklıklarda özellikle ülkenin iç kesimlerinde hissedilir derecede bir azalma beklenirken vatandaşlar bu nedenli yaşanacak buzlanma ve don tehlikesine karşı uyarıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















