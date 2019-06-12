İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Beşiktaş-Adalar,Kabataş - Eminönü - Adalar, Bostancı- Karaköy, Üsküdar - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır" denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan vapur seferleri normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10.45 itibari ile bütün seferlerimiz normale dönmüştür." dedildi. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edilmişti.