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İstanbul'da vapur seferlerine Emniyet'ten kısıtlama

İstanbul'da vapur seferlerine Emniyet'ten kısıtlama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Üsküdar ve Çengelköy iskelelerinden yapılacak bazı seferlerde saat saat kısıtlaması getirildiği duyuruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." bilgisi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında bugün Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda yarın Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler vapur istanbul istanbul boğazı kısıtlama vapur seferleri
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