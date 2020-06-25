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  3. 25 Haziran 2020 22:16

İstanbul'da vapur ücreti 5 kuruş oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün aldığı kararla şehir hatları vapurları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak.

İstanbul'da vapur ücreti 5 kuruş oluyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

Uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor.

Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak. 

MEVCUT FİYAT TARİFESİ

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