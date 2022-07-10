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İstanbul'da vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavurtköy'de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler Arnavutköy şampuan yağmur sağanak yağış
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