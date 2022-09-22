İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul' da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da gün içinde aralıklı olarak etkisini gösteren yağmurun etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Mesai bitimiyle birlikte yaşanan sağanak geçişleri kentin birçok bölgesinde trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 19.40'ta yüzde 71'e kadar çıktı.