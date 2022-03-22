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İstanbul'da yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı

İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, “Taksi ne olur beni al” diyerek yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksicilerin almadığı yaşlı kadının zor anları bir otobüs sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi. Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti. Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, “Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. ‘Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum” dedi.

Cep telefonu kamerasıyla yaşlı kadını almayan taksileri gösteren otobüs sürücüsü, “Ne olur alsan beni diyor. Bunlar da almadı. Bir tanesi durdu. Adres soracak. Kısa mesafe olduğu için almayacak. Almadı, devam ediyor. Ayıp. Yalvarıyor. ‘Ne olur eve bırakın' diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun” diye konuştu.

Etiketler taksi taksici yaşlı kadın video isyan sarı taksi
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