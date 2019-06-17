İstanbul'da Yunanistan'ın Ege'deki ada işgalleri protesto edildi

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer basın açıklamasını yaptığı esnada yanında; İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, GİK üyesi Binnur Karadağlı, Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, Fatih İlçe Başkanı Özcan Çeliksiz, Fatih Teşkilat Başkanı Eser Şanlı, Hakan Ayaz, İYİ Parti Kağıthane ilçesinden Ünsal Günay, Emine Çetin, Sadiye Akın’ın yanısıra CHP Şişli yönetiminden partililer de katıldı.

Vedat Yenerer İYİ Parti adına şu açıklamayı yaptı;

TÜRK MİLLETİNE DUYURU

Bizler, bugün IYİ Partililer ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak burada Türk milletine anlamlı bir çağrıda bulunmak için bir araya geldik.

Bilindiği gibi Yunanistan kurulduğu günden beri bölücü terör örgütü PKK’nın destekçisi ve koruyucusu olan devletlerden biridir. Bu örgütlere DHKPC ve MLKP’nin ardından FETÖ de katılmıştır. Bugüne kadar tüm anlaşmalara rağmen bir teröristi bile iade etmemiştir.

Yunan düşmanlığı bitmemektedir.

“Yunanistan parlamentosu İzmir’in Yunan işgalinden kurtarıldığı 9 Eylül’ün yıl dönümünde; 9 Eylül 2014 tarihinde “Ermeni ve Rum soykırımları yapılmamıştır” demeyi hapis ve para cezasına çarptıran yasayı çıkartmıştır. Yasada cezalar; 3 ila 6 ay arasında hapis ve 5 bin Avro’dan 20 bin Avro’ya kadar para cezası olarak belirlenmiştir.

Bizler, gelirlerinin büyük bir kısmını Türkiye ve Türk milletinden sağlayan, buna rağmen her daim düşmanca tavrından vazgeçmeyen, Ege Denizi'ni kendi denizi haline getiren, 2004 yılından itibaren 18 adamızı fiilen asker çıkartarak işgal eden, uçak ve gemilerimize yönelik düşmanca tavır takınan Yunanistan’ı kınamak ve uyarmak amacıyla, ekonomisi “Türk turistlere” bağımlı olan “Ege’deki Yunan adalarına” yönelik tekrar bir ” PROTESTO “ çağrısında bulunuyoruz.

Yüce Türk Milleti!.. Artık bıçak kemiğimize dayanmıştır…

Yunanistan 2004 yılından itibaren binlerce asker ve ağır silahlarla işgal ettiği 18 Türk adasından çekilmedikçe...

Yunanistan parlamentosunun kabul ettiği açık düşmanlık içeren “Pontus ve Ermeni Soykırımı olmuştur ve inkar eden cezalandırılacaktır...” şeklindeki gerçek, hukuk ve etik dışı kanunu geri çekmediği sürece;

1-Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Ege’deki “Yunan adalarına” gitmiyoruz. Siz de gitmeyin…

2-Gitmek isteyen yakınlarınıza gitmemeleri yönünde telkinde bulunmanızı istiyoruz.

3-Vatanımıza gelecek olan ve Yunan pasaportu taşıyan her turiste Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz sizin de göstermenizi rica ediyoruz.

4-Yunanistan’ı görme konusunda ısrarcı olan vatandaşlarımızın da Batı Trakya’ya yani Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe gibi şehirlere gitmelerini ve orada Türk esnaftan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Bu ARADA BİR SÜRE İŞGAL ALTINDAKİ İKİ ADAMIZA TUR DÜZENLEYEN AYLARDIR HANGİ YUNAN ADASINA GİTSEK ŞEKLİNDE BÜYÜK BÜTÇELERLE HALKIN BEYNİNİ KEMİREN TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY'UN SAHİBİ OLDUĞU ETS TUR VE ALMAN TRİVAGO DLI TURİZM ŞİRKETLERİNİ ESEFLE KINIYORUZ. Türk milleti mutlaka gerekeni yapacaktır.

Bu tavır ASLA bir düşmanlık değildir. Tam tersine Yunanistan’ın bitmek tükenmek bilmeyen TÜRK DÜŞMANLIĞI’na ve Türkiye’deki destekçilerine yönelik Türk milletinin bir PROTESTOSUDUR.”

Ege’deki bazı Türk esnafa da turizm sezonu öncesi bir çağrımız var. Fahiş fiyat ve kısa zamanda vurgun politikalarını bırakıp insaflı ve turisti memnun etmeye yönelik fiyat anlayışına dönmelerini istiyoruz…

Son çağrımız da Türkiye’yi yöneten ve tüm bu işgallere sessiz kalarak destek veren AKP yönetiminedir.