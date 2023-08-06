İstanbul'da zam protestosu: İşsizlik, pahalılık, zam, zulüm

Halkın Kurtuluş Partisi, İstanbul’da zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıktı. HKP İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina, “İşçiler ve emekliler açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir” dedi.

HKP üyeleri, her geçen gün katlanan zamlara ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı. İstanbul Sancaktepe’de bir araya gelen HKP üyeleri, “İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme son”, “Hak verilmez alınır, yoksa fakir kalınır” ve “Ücretler pire, zamlar deve” yazılı dövizler taşıdı.

“ÜLKEMİZİ KRİZDEN KRİZE YUVARLIYORLAR”

Basın açıklamasını okuyan HKP İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina, “Seçim öncesi çökerttikleri ekonomiyi yine kendilerinin düzelteceğini, hayat pahalılığını bitireceklerini vaat eden AKP’giller, genel seçim biter bitmez ülkemizi yine krizden krize yuvarlamaya başladılar. Ülkemizi sürükledikleri bu krizden, bu darboğazdan 21 yıldır çıkartamayan iktidar şimdi mi ülkeyi refaha çıkartacak? Tabii ki hayır!” dedi.

“CEBİMİZDEN 3 ÇEYREK ALTIN ÇALINMIŞTIR”

2002 yılında asgari ücretle 7 çeyrek altın alındığını anımsatan Akbina, “Bugün ise asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor. Cebimizden 3 çeyrek altın çalınmıştır” dedi.

Asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü belirten Akbina, “Asgari ücretin alım gücü zamlar karşısında 10 bin 414 liraya düştü. Dört kişilik bir ailenin bu asgari ücret ile insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi mümkün değildir. Sağlıklı gıdaya ulaşması, insani koşullarda yaşaması mümkün değildir” ifadesini kullandı.

“EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLMİŞTİR”

Akbina açıklamasının devamında, “Emekli vatandaşlarımıza reva görülen 7 bin 500 TL’nin alım gücü ise zamlar karşısında 5 bin 719 liraya düştü. Emeklilerimiz çok büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. 2003 yılında en düşük emekli maaşı net asgari ücretten yüzde 47 fazla iken, bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında kalmıştır. Bu nedenle emekliler de açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir” diye konuştu.

HKP’li Akbina, “Bu rezil düzen böyle sürüp gitmeyecek. ABD-AB emperyalistlerini ve yerli uşaklarını ülkemizden defedeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Basın açıklaması sırasında HKP üyeleri, “Evlerde yangın, sarayda saltanat”, “Zam, zam, zam ucuzluk ne zaman”, “AKP; işsizlik, pahalılık, zam, zulüm demektir”, “Tencerede aş değil, taş kaynıyor”, “Ücretler pire, zamlar deve”, “Taksitle yaşayıp borçlu ölüyoruz” sloganları attı.