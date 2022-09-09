İstanbul'daki camiden Kabe'nin örtüsü çalındı

İstanbul Üsküdar’daki Yeni Valide Camii’nin duvarındaki Kabe örtüsünün çalındı.

Milli Görüş ve Saadet Partisi'nin yayın organı olan Milli Gazete yazarı Burhan Bozgeyik, Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nin duvarındaki Kabe örtüsünün çalındığını yazdı.

Bozgeyik’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İstanbul, Sevgili Peygamberimizin (asm) Müslümanlar tarafından fethedileceğini müjdelediği kutlu belde. Rabbim bu diyarı Boğaziçi başta olmak üzere müstesna güzelliklerle yaratmış ve 1453’te Müslümanların yed-i eminine vermiş.

Benim bu güzel şehre geliş tarihim 1975… 2008’e kadar tam 33 yıl bu şehirde yaşamışım. Aramızda “tuz-ekmek hakkı” var. Üniversite tahsilini yapmışım, gazeteci olarak çalışma hayatına atılmışım, kütüphanelerinde dirsek çürütmüşüm, çocuklarım bu şehirde dünyaya gelmiş, “İstanbul… İstanbul” diye kitabını yazmışım. Sözün özü, İstanbul’la aramızda derin bir sevgi bağı var. Gaziantep’e taşındıktan sonra da İstanbul’dan kopamamışım.

Son zamanlarda İstanbul’a bir haller oldu. Gökdelenler tarihî silüeti bozdu. Dolmabahçe Sarayı’nın, caminin hemen arkasında gulyabani gibi, dev gibi öcü bir bina… Bu ucube yapı bir iken on oldu, yirmi oldu, sonraları yol oldu, sayısı belirsiz oldu.

Her İstanbul’a gelişte benim için hatırası olan mekânları gezerim. Ancak son yıllarda her gelişin ardından hüzünle dönmeye başladım. Bir yazımda bahsetmiştim, Sultantepe Korusu’na gitmek istemiştim, koca korunun satıldığını, orada 6-7 tane villa yapıldığını gördüm. Oturduğumuz ev koruya çok yakındı, biz ve o civar sakinleri orada piknik yapar, Boğaz’ı seyrederdik. Şimdi oradan Boğaziçi’ni sadece çok varlıklı yeni sahipleri seyredecek…

Yine bir başka gelişimde Üsküdar’da Yeni Valide Camii’nde (Valide-i Cedid Camii) ikindi namazını kılayım dedim, baktım, caminin kıbleye gelen duvarını kaplayan koca Kâ’be örtüsünün yeri boş. Camide güvenlik görevlileri vardı, sordum. “Çalındı” dedi. Çalındıktan sonra güvenlik görevlileri gönderilmiş, onlar da boş çerçeveyi koruyorlardı. Bu gidişte yine camiye gittim, baktım, Kâ’be örtüsünün olduğu çerçeveyi de kaldırmışlar. Güvenlik görevlilerini de… Herhalde camide çalınacak bir şey kalmadığı için.”

Burhan Bozgeyik'in Milli Gazete'deki yazısının tamamı için...