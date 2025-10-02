İstanbul'daki deprem paniğinde saç baş yolduran görüntü
Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da paniğe neden olurken Esenyurt'ta büyük korku yaşayan bir kadının cama çıkarak çığlıklar attığı anlar kameraya yansıdı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.
Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadın kameralara yansıdı.
Çevredeki vatandaşlar “Abla bitti korkma, içeriye gir” diyerek büyük korku yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı.
